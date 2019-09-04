2019-09-04T17:57:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения

Его высота составит 80 метров
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Строительство оплатит инвесторСтроительство оплатит инвесторФото: Оксана АРТЕМОВА
Изменить размер текста:

Специалистами прорабатывается проект строительства в городе Ростове-на-Дону самого большого в России колеса обозрения. Об этом рассказали на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области, которое прошло под председательством Василия Голубева.

В настоящее время агентство инвестиционного развития ведет переговоры о возможности реализации подобного проекта с крупным сетевым игроком. Ожидается, что инвестор вложит собственные средства в создании колеса обозрения высотой 80 метров.

Губернатор донского региона призвал специалистов тщательно готовить проработку инвестиционных проектов.

На совете по инвестициям принято решение включить проект в перечень сотни губернаторских инвестпроектов.

Отметим, что три года назад в донской столице в парке Революции заработало колесо обозрения "Одно небо".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два года в Ростовской области построят 47 детских садов
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников
Шесть газозаправочных станций построят в Ростовской области
Под Ростовом пара молодых людей напала на пенсионера с ножом и газовым баллончиком
Модель Анастасия Костенко раскрыла подробности беременности вторым ребенком
Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускает ВТБ
В Ростове-на-Дону нашли пакет с гильзами времен ВОВ во дворе детского сада
В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане
Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак
Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому