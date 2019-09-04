В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-04T17:57:55+03:00

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Специалистами прорабатывается проект строительства в городе Ростове-на-Дону самого большого в России колеса обозрения. Об этом рассказали на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области, которое прошло под председательством Василия Голубева.

В настоящее время агентство инвестиционного развития ведет переговоры о возможности реализации подобного проекта с крупным сетевым игроком. Ожидается, что инвестор вложит собственные средства в создании колеса обозрения высотой 80 метров.

Губернатор донского региона призвал специалистов тщательно готовить проработку инвестиционных проектов.

На совете по инвестициям принято решение включить проект в перечень сотни губернаторских инвестпроектов.

Отметим, что три года назад в донской столице в парке Революции заработало колесо обозрения "Одно небо".

ИСТОЧНИК KP.RU