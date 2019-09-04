В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения
Специалистами прорабатывается проект строительства в городе Ростове-на-Дону самого большого в России колеса обозрения. Об этом рассказали на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области, которое прошло под председательством Василия Голубева.
В настоящее время агентство инвестиционного развития ведет переговоры о возможности реализации подобного проекта с крупным сетевым игроком. Ожидается, что инвестор вложит собственные средства в создании колеса обозрения высотой 80 метров.
Губернатор донского региона призвал специалистов тщательно готовить проработку инвестиционных проектов.
На совете по инвестициям принято решение включить проект в перечень сотни губернаторских инвестпроектов.
Отметим, что три года назад в донской столице в парке Революции заработало колесо обозрения "Одно небо".
ИСТОЧНИК KP.RU