2019-09-04T18:44:04+03:00
Общество

За два года в Ростовской области построят 47 детских садов

Новые объекты будут готовы к 2021 году
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На строительство детских садов направили 175,6 миллионов рублей. Фото: mbdou11rostov.ruНа строительство детских садов направили 175,6 миллионов рублей. Фото: mbdou11rostov.ru
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В донском регионе до 2021 года планируется открыть 47 детских садов. Власти обещают к этому же времени построить и реконструировать 21 школу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На строительство новых детских садов из федерального бюджета направили 175,6 миллионов рублей. Вскоре новые сады появятся в Ростове-на-Дону, Шахтах, Чертковском, Багаевском и других районах, а также других городах региона. Для мальчишек и девчонок откроют более 6,4 тысяч мест. А также к 2021 году на Дону построят и реконструируют 21 школу.

— В рамках национальных проектов в Ростовской области планируется ввести более 18 миллионов квадратных метров жилья. Они будут обеспечены социальной инфраструктурой, в том числе 100 школами и 47 детскими садами, — сказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц.

По его словам, работы по строительству и реконструкции обязаны завершить к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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