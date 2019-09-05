2019-09-05T11:34:31+03:00
Общество

"У меня все отлично": Ирина Безрукова "просит" деньги на операцию

От ее имени приходят письма о сборе средств на лечение
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Знаменитость просит людей не переводить деньги. Фото: Instagram Ирины БезруковойЗнаменитость просит людей не переводить деньги. Фото: Instagram Ирины Безруковой
Изменить размер текста:

Профиль в Skype известной ростовчанки Ирины Безруковой взломали мошенники. Актриса рассказала об этом на своей странице в Instagram.

От ее имени неизвестные люди массово рассылали сообщения родственникам, друзьям, знакомым и поклонникам с просьбой перевести деньги.

irina_bezrukova_officialirina_bezrukova_official
Мошенники взломали мой Скайп , пишут от моего имени
694 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- У меня все отлично, я в добром здравии. Жива, здорова и нахожусь на съемках. Будьте бдительны. Ничего никому не отправляйте. Если вам написали, то вы можете помочь выяснить кто это сделал. Можете сделать фото экрана (скрин) и скопировать номера карт, которые они присылают? И прислать на почту моему пиарщику, – попросила Ирина Безрукова.

В комментариях многие люди отмечали, что собирались перевести деньги, чтобы помочь актрисе. Обеспокоенные поклонники знаменитости желали ей успехов, здоровья и благополучия

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка просит добавить автобусы на два маршрута
Пьяный ростовчанин забил мать до смерти
«Я в депрессии»: мать наследника экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала об измене
В ВТБ улучшили процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
В Ростове-на-Дону работу трех троллейбусных маршрутов приостановят на сутки
Под Ростовом в пожаре погиб мужчина
За два года в Ростовской области построят 47 детских садов
В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников