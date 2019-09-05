"У меня все отлично": Ирина Безрукова "просит" деньги на операцию

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-05T11:34:31+03:00

От ее имени приходят письма о сборе средств на лечение

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Профиль в Skype известной ростовчанки Ирины Безруковой взломали мошенники. Актриса рассказала об этом на своей странице в Instagram.

От ее имени неизвестные люди массово рассылали сообщения родственникам, друзьям, знакомым и поклонникам с просьбой перевести деньги.

irina_bezrukova_official Мошенники взломали мой Скайп , пишут от моего имени

- У меня все отлично, я в добром здравии. Жива, здорова и нахожусь на съемках. Будьте бдительны. Ничего никому не отправляйте. Если вам написали, то вы можете помочь выяснить кто это сделал. Можете сделать фото экрана (скрин) и скопировать номера карт, которые они присылают? И прислать на почту моему пиарщику, – попросила Ирина Безрукова.

В комментариях многие люди отмечали, что собирались перевести деньги, чтобы помочь актрисе. Обеспокоенные поклонники знаменитости желали ей успехов, здоровья и благополучия

ИСТОЧНИК KP.RU