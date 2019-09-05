В ВТБ улучшили процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-05T12:18:39+03:00

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Процесс перехода на программу «Ипотека с господдержкой» для ипотечных заемщиков банка упростили в ВТБ. Теперь для снижения ставки по действующему кредиту на весь срок выплат до 5% достаточно просто подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную, только один раз посетив офис банка. Сообщается, что услуга доступна клиентам, которые соответствуют условиям господдержки и ранее получили в ВТБ средства на покупку недвижимости в рамках программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» или «Ипотека. Рефинансирование».

- ВТБ внимательно относится к своим клиентам, обеспечивая индивидуальный подход в обслуживании и предлагая одни из лучших условий по ипотечным кредитам, – отметил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Нам стратегически важно, чтобы госсубсидией могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому ВТБ максимально упростил схему перехода на «Ипотеку с господдержкой».

Так, сервис ВТБ «Дополнительное соглашение» упрощает и ускоряет возможность использования новых условий субсидирования. Заемщикам не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно просто подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение или контакт-центр банка. Услуга эта бесплатна.

НАША СПРАВКА

Программа «Ипотека с господдержкой» была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля этого года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. Всего в рамках госсубсидирования за семь месяцев текущего года ВТБ помог приобрести недвижимость более 6,3 тыс. семей на 18 млрд рублей. Также клиентам банка или других финансовых организаций в рамках господдержки доступна возможность рефинансирования под 5%. С момента старта такой программы в июне ВТБ провел по ней уже порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей.

Кроме того, в августе банк запустил первый этап упрощенного оформления ипотеки с господдержкой в рамках подписания допсоглашения. Клиенты, оформившие льготный кредит до 13 апреля 2019 года, получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. При этом условия распространяются на весь срок кредита, а не на ограниченный, как было раньше.

Оформить кредит на льготных условиях могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU