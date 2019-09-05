2019-09-05T14:26:12+03:00
Общество

«Я в депрессии»: мать наследника экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала об измене

Красавица осуществила мечту любимого
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Оксана Воеводина воспитывает сына от экс-короля Малайзии. Фото: Instagram Оксаны ВоеводинойОксана Воеводина воспитывает сына от экс-короля Малайзии. Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
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Уроженка Таганрога Оксана Воеводина, ставшая известной после свадьбы действующим на тот момент королем Малайзии, рассказала о первой встрече с отцом своего ребенка.

- Когда я его увидела, почему-то сразу подумала, что он отец моих будущих детей, - поделились в своем микроблоге Воеводина. - Но я тогда оставила эти мысли, потому что об этом было рано думать. Мой муж сказал, что у него нет детей и это его самая большая мечта в его жизни.

По ее словам, будущего супруга она впервые увидела в специальном наряде, а когда услышала его молитвы, окончательно влюбилась.

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Оксана Воеводина рассказа о знакомстве с мужем
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- Перед тем, как мой муж вернулся в Малайзию, я спросила его женат ли он, есть ил у него ребенок. Он сказал мне, что развелся в 2015 году. Из-за того, что его бывшая жена, которая родом из Чехии солгала, что у нее нет брачных связей, согласно документам, женщина тогда не была разведена, - поделилась Оксана Воеводина.

Со слов девушки подписчики сделали вывод, что предыдущая супруга экс-короля Малайзии из Чехии изменяла и обманывала мужа. Но донскую красавицу Оксану особо волновали предыдущие отношения возлюбленного, потому что чувства к мужчине были сильны. Девушка даже сменила веру и имя Оксана на Риханна.

Сейчас Оксана Воеводина вместе с сыном находится в Москве из-за того, что ребенок заболел. Врачи поставили мальчику диагноз отит. Причиной медики назвали воспаление уха после купания.

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Знаменитая ростовчанка пожаловалась на депрессию
28022 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В последнее время мать наследника экс-короля Малайзии Оксана Воеводина часто жалуется не депрессию. В своем профиле в Instagram женщина рассказала, что врачи поставили ей этот диагноз. Подписчики связывают ее состояние с тем, что дончанка скрывает развод с мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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