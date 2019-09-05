2019-09-05T15:10:50+03:00
Общество

Пьяный ростовчанин забил мать до смерти

Ранее он был судим
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Полицейские изъяли из квартиры убитой подозрительное веществоПолицейские изъяли из квартиры убитой подозрительное веществоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону пьяный 37-летний мужчина до смерти избил свою мать-пенсионерку.

Конфликт между родственниками разгорелся в квартире, расположенной на проспекте 40 лет Победы. Мать и сын не сошлись во мнениях. В какой-то момент пьяный наследник стал избивать 67-летнюю пенсионерку.

- Подозреваемый бил пожилую женщину в живот с такой силой, что у нее случился разрыв печени. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские изъяли из квартиры подозрительное вещество бурого цвета.

Известно, что сын погибшей ранее был суди по 228 статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Из тюрьмы мужчина вышел в 2009 году.

За совершение убийства матери мужчина может лишиться свободы на срок до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка просит добавить автобусы на два маршрута
«Я в депрессии»: мать наследника экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала об измене
В ВТБ улучшили процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
"У меня все отлично": Ирина Безрукова "просит" деньги на операцию
В Ростове-на-Дону работу трех троллейбусных маршрутов приостановят на сутки
Под Ростовом в пожаре погиб мужчина
За два года в Ростовской области построят 47 детских садов
В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников