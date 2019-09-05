Пьяный ростовчанин забил мать до смерти

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-05T15:10:50+03:00

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В Ростове-на-Дону пьяный 37-летний мужчина до смерти избил свою мать-пенсионерку.

Конфликт между родственниками разгорелся в квартире, расположенной на проспекте 40 лет Победы. Мать и сын не сошлись во мнениях. В какой-то момент пьяный наследник стал избивать 67-летнюю пенсионерку.

- Подозреваемый бил пожилую женщину в живот с такой силой, что у нее случился разрыв печени. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские изъяли из квартиры подозрительное вещество бурого цвета.

Известно, что сын погибшей ранее был суди по 228 статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Из тюрьмы мужчина вышел в 2009 году.

За совершение убийства матери мужчина может лишиться свободы на срок до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU