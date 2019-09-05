2019-09-05T15:32:20+03:00
Общество

Ростовчанка просит добавить автобусы на два маршрута

Горожанка недовольна вместительностью автобусов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Обращение к властям женщина разместила на сайте "Активный ростовчанин". Фото: пресс-служба ростовской мэрииОбращение к властям женщина разместила на сайте "Активный ростовчанин". Фото: пресс-служба ростовской мэрии
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Жительница донской столицы на сайте «Активный ростовчанин» просит увеличить количество автобусов на маршрутах №№ 60 и 60а.

Горожанка считает, что сейчас на этих маршрутах работают маленькие автобусы, который ездят с интервалом в 7–10 минут, а должны - каждые пять минут. Это затрудняет поездки ростовчан с остановки, расположенной на улице Варфоломеева и переулка Гвардейского стало. Ситуация стала гораздо хуже с началом нового учебного года. Теперь к работающим пассажирам добавились школьники и студенты.

Начиная со 2 сентября на остановке скапливается по 5–10 человек, из которых «везет» втиснуться в переполненный автобус одному или двум, остальным приходится ждать, пропустив несколько автобусов. Вместо 15–20 минут на дорогу до Центрального рынка приходится тратить 40–50 минут и все равно ехать в тесноте в таком же автобусе, – сообщила ростовчанка.

Женщина отметила, что через эту остановку ходят автобусы № 12, но интервал их движения и загруженность еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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