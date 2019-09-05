2019-09-05T16:51:20+03:00
Общество

Тренера ФК «Ростов» оштрафовали на 20 тысяч рублей после игры с «Локомотивом»

Валерий Карпин во время матча покидал пределы технической зоны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Валерий Карпин вышел за пределы зоны без разрешения судьи матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Валерий Карпин вышел за пределы зоны без разрешения судьи матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали после игры с московским «Локомотивом». Решение вынесли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

В документе сообщается, что тренер желто-синих вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи матча. За нарушения руководителя донского клуба обязали выплатить 20 тысяч рублей.

Наставнику «Локомотива» тренеру красно-белых Юрию Семину за аналогичную провинность предстоит выплатить 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что матч между «Ростовом» и «Локомотивом» прошел 31 августа. Донской клуб обошел противников со счетом 2:1. Два гола в ворота соперника отправил Элдор Шомуродов. Ростовчане на поле явно лидировали. Только в конце матча «Локомотиву» удалось сократить разрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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