В Ростове-на-Дону вспыхнул лакокрасочный цех

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-05T17:26:45+03:00

Огонь не успел добраться до горючих материалов

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 сентября, произошло возгорание в лакокрасочном цехе. Пожар вспыхнул в здании на улице Страны Советов, 5б.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил 50 квадратных метров помещения

- В тушении огня принимали участие тридцать спасателей и семь единиц техники, - отметили в ведомстве.

Пожар чудом не успел распространиться по территории всего цеха. Если бы пламя добралось до горючих материалов, то последствия возгорания в лакокрасочном цехе могли быть намного серьезнее.

Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара и размер причерченного ущерба.

Напомним, в донской столице спасатели в течение шести часов тушили сухую траву на левом берегу Дона. Пожар охватил площадь 50 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU