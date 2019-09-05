В Ростове-на-Дону вспыхнул лакокрасочный цех
В четверг, 5 сентября, произошло возгорание в лакокрасочном цехе. Пожар вспыхнул в здании на улице Страны Советов, 5б.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил 50 квадратных метров помещения
- В тушении огня принимали участие тридцать спасателей и семь единиц техники, - отметили в ведомстве.
Пожар чудом не успел распространиться по территории всего цеха. Если бы пламя добралось до горючих материалов, то последствия возгорания в лакокрасочном цехе могли быть намного серьезнее.
Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара и размер причерченного ущерба.
Напомним, в донской столице спасатели в течение шести часов тушили сухую траву на левом берегу Дона. Пожар охватил площадь 50 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU