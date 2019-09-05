На Дону осудили жителя Чечни из-за которого в автокатастрофе погибли пять человек

СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-05T18:10:44+03:00

Осужденный отправится в колонию на пять лет Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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Октябрьский районный суд Ростовской области признал жителя Чечни виновным в гибели пятерых человек в результате аварии на донской трассе, сообщает пресс-служба суда.

В ходе расследования специалистами установлено, что автомобиль «Мерседес» находился под управлением осужденного и двигался по дороге с превышением скорости - 125 км/ч. В какой-то момент дорогая иномарка врезалась в ВАЗ 2101, который ехал впереди. В результате аварии водитель, три пассажира автомобиля ВАЗ и один пассажир автомобиля «Мерседес» скончались от полученных в результате ДТП травм.

- Обвиняемый приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - отметили в ведомстве.

Суд постановил взыскать с виновника автокатастрофы более четырех миллионов рублей в качестве компенсации родственникам погибших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU