В Ростове-на-Дону фанат продает мяч с автографами звезд ЧМ-2018 за 100 тысяч рублей
Житель донской столицы продает мяч с автографами знаменитых футболистов, принимавших участие в играх Чемпионата мира по футболу-2018. Объявление появилось на популярном портале.
Ростовчанин уверяет, что на мяче стоят подлинные подписи международных звезд футбола.
- Автографы оставили серебряные призеры ЧМ-2018, а также такие известные игроки, как полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, хавбек «Мадрида» Лука Модрич, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и другие, - рассказал продавец Роман.
Ростовчанин не раскрыл, как ему удалось заполучить автографы знаменитых футболистов. Мужчина оценил «звездный» мяч в 100 тысяч рублей. Трофей пока ждет своего покупателя дома у фаната.
Напомним, тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 20 тысяч рублей после игры с «Локомотивом».
ИСТОЧНИК KP.RU