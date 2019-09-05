2019-09-05T18:54:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону фанат продает мяч с автографами звезд ЧМ-2018 за 100 тысяч рублей

На трофее расписались серебряные призеры чемпионата
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На мяче стоят подлинные подписи знаменитых игроков. Фото: Читатель "Комсомольской правды-Ростов"На мяче стоят подлинные подписи знаменитых игроков. Фото: Читатель "Комсомольской правды-Ростов"
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Житель донской столицы продает мяч с автографами знаменитых футболистов, принимавших участие в играх Чемпионата мира по футболу-2018. Объявление появилось на популярном портале.

Ростовчанин уверяет, что на мяче стоят подлинные подписи международных звезд футбола.

- Автографы оставили серебряные призеры ЧМ-2018, а также такие известные игроки, как полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, хавбек «Мадрида» Лука Модрич, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и другие, - рассказал продавец Роман.

Ростовчанин не раскрыл, как ему удалось заполучить автографы знаменитых футболистов. Мужчина оценил «звездный» мяч в 100 тысяч рублей. Трофей пока ждет своего покупателя дома у фаната.

Напомним, тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 20 тысяч рублей после игры с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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