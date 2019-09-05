Ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина

5 Сент. 22:04 2019-09-05T22:04:29+03:00

Врачи борются за жизнь девушки

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В городе Ростове-на-Дону молодая девушка, управляя мотоциклом «Хонда», попала в массовое ДТП. Авария произошла накануне, 4 сентября, на улице Ларина.

По предварительным данным, 52-летний водитель на автомобиле ИЖ и 29-летняя девушка столкнулись в районе дома № 43/5. От удара с отечественной машиной мотоциклистка отлетела в сторону и рухнула на припаркованный возле дороги автомобиль.

- В результате произошедшей аварии девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту случившейся аварии проводится проверка.

Сейчас жизнь пострадавшей в автокатастрофе девушки, которая была за рулем мотоцикла, держится на волоске. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU