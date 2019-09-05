Ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина
В городе Ростове-на-Дону молодая девушка, управляя мотоциклом «Хонда», попала в массовое ДТП. Авария произошла накануне, 4 сентября, на улице Ларина.
По предварительным данным, 52-летний водитель на автомобиле ИЖ и 29-летняя девушка столкнулись в районе дома № 43/5. От удара с отечественной машиной мотоциклистка отлетела в сторону и рухнула на припаркованный возле дороги автомобиль.
- В результате произошедшей аварии девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту случившейся аварии проводится проверка.
Сейчас жизнь пострадавшей в автокатастрофе девушки, которая была за рулем мотоцикла, держится на волоске. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU