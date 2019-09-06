В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о выплате детских пособий

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-06T10:30:58+03:00

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В пятницу, 6 сентября, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена льготам и социальным пособиям. Ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития.

Известно, что специалисты будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00. В ведомстве сообщили, что позвонив по номеру, указанному ниже, можно будет задать свои вопросы о том, какие пособия полагаются семьям с детьми, как их правильно оформить, где получать и каков их размер. Кроме того, можно затронуть тему и адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан.

Известно, что в общей сложности на Дону предоставляются 16 видов выплат и пособий для семей с детьми. При этом половина из них федеральные, а другая половина - региональные. Сообщается, что ежегодно данные меры поддержки индексируются.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU