СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-06T10:49:51+03:00

Погода в донской столице еще пока для пикников. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Погода на выходные 7-8 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: ветер, ливень и до плюс 26 градусов. Известно, что пик непогоды придется, скорее не на сами выходные, а на пятницу, 6 сентября. Еще днем в последний день рабочей недели воздух прогреется до плюс 29 градусов выше нуля. Однако во второй половине дня погода заметно испортится. Метеорологи прогнозируют сильный ливень, когда за шесть часов выпадет до девяти миллиметров осадков.

Дождь продолжится и в ночь на субботу, 7 сентября. В дневные часы обещают от 22 до 26 градусов со знаком плюс. Осадков уже не будет, им на смену придет солнечная погода.

А в воскресенье, 8 сентября, в дневные часы от 21 до 26 градусов, также солнечно, но поднимется сильный восточный ветер, порывы которого временами будут достигать пятнадцати метров в секунду.

В начале будущей рабочей недели столбики термометров не поднимутся выше 26 градусов, осадков не ожидается, а вот ветер не прекратится.

ИСТОЧНИК KP.RU