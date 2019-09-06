2019-09-06T10:49:51+03:00
Общество

Погода на выходные 7-8 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: ветер, ливень и до плюс 26 градусов

Выясняем, какая погода планируется в Ростове-на-Дону в ближайшие дни 7-8 сентября 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Погода в донской столице еще пока для пикников.Погода в донской столице еще пока для пикников.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Погода на выходные 7-8 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: ветер, ливень и до плюс 26 градусов. Известно, что пик непогоды придется, скорее не на сами выходные, а на пятницу, 6 сентября. Еще днем в последний день рабочей недели воздух прогреется до плюс 29 градусов выше нуля. Однако во второй половине дня погода заметно испортится. Метеорологи прогнозируют сильный ливень, когда за шесть часов выпадет до девяти миллиметров осадков.

Дождь продолжится и в ночь на субботу, 7 сентября. В дневные часы обещают от 22 до 26 градусов со знаком плюс. Осадков уже не будет, им на смену придет солнечная погода.

А в воскресенье, 8 сентября, в дневные часы от 21 до 26 градусов, также солнечно, но поднимется сильный восточный ветер, порывы которого временами будут достигать пятнадцати метров в секунду.

В начале будущей рабочей недели столбики термометров не поднимутся выше 26 градусов, осадков не ожидается, а вот ветер не прекратится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ограниченный выпуск»: Ребенку самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой исполнилось семь месяцев
В Ростове автомобилист сбил насмерть пешехода и уехал с места аварии
В Ростовской области почти семь тысяч человек стали жертвами клещей
Сельскохозяйственные ярмарки в Ростове-на-Дону 7-14 сентября 2019: где и когда пройдут
В Крыму с борта затонувшего катера "Камелот" исчезла ростовчанка
В Ростове-на-Дону 7 сентября пройдет субботник
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о выплате детских пособий
В центре Ростова-на-Дону почти на день отключат холодную воду
Ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина
Ребенок оказался в больнице Ростовской области из-за выброшенной из окна бутылки
В Ростове-на-Дону фанат продает мяч с автографами звезд ЧМ-2018 за 100 тысяч рублей
Ростовчанин пострадал в ДТП в маршрутке №85А