В Крыму с борта затонувшего катера "Камелот" исчезла ростовчанка

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-06T11:33:43+03:00

Спасатели смогли поднять из воды 12 человек

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В Крыму спасатели ищут жительницу Ростовской области, которая находилась на туристическом катере «Камелот». Как сообщает пресс- служба МЧС по Республике Крым, судно затонуло накануне на расстоянии 200 метров от берега мыса Толстой городского округа Судак.

На борту судна находились 13 пассажиров.Специалисты смогли поднять из воды только 12 человек. Жительницу Ростовской области ищут до сих пор.

- Спасатели обследовали 5 километров береговой линии на скальных участках побережья, но уроженку донского региона пока не нашли. Поиски продолжаются, — рассказали в ведомстве.

По предварительны данным, катер затонул из-за сильных волн на глубине около 20 метров. Спасенных членов экипажа сразу доставили в бухту Бугас. Здесь им оказали медицинскую и психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU