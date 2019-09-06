СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-06T11:03:06+03:00

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Сельскохозяйственные ярмарки в Ростове-на-Дону 7-14 сентября 2019: где и когда пройдут. Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, с наступлением сезона сбора урожая фруктов, овощей, ягод и бахчевых культур возобновляется работа ярмарок выходного дня с участием местных фермеров.

Так, первая ожидается уже в ближайшую субботу, 7 сентября. Торговые ряды развернутся с 07:00 до 15:00 на улице Обсерваторная, 13 - на площадке одного из гипермаркетов в районе улицы Орбитальная. В тоже время, но уже через неделю, 14 сентября, пройдет еще одна ярмарка на территории торгового комплекса, что на улице 14 линия, 84.

В ведомстве добавили, что цены на таких ярмарках будут на 10-15 процентов ниже рыночных, так как торговые места селянам представляются бесплатно. Там можно будет купить не только овощи, фрукты, дыни, арбузы, но и живую рыбу, мясные и рыбные полуфабрикаты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, орехи, мед и продукты пчеловодства.

ИСТОЧНИК KP.RU