В Ростовской области почти семь тысяч человек стали жертвами клещей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-06T11:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области клещи продолжают атаковать жителей региона. Такой вывод можно сделать, изучив статистику, которую опубликовали на своем официальном сайте специалисты донского Управления Роспотребнадзора. В частности, с начала года на Дону уже 6 754 человек обратились к врачам после того, как их укусил клещ. Причем 2 256 из них - это дети и подростки до 14 лет.

Кроме того, лабораторно заболевание Крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются клещи, подтвержден у 48 дончан. Больше всего заболевших в Сальском районе, на втором месте - жители Зимовниковского, а третье делят пациенты, проживающие в Ростове-на-Дону, Пролетарском, Ремонтненском, Дубовском и Мартыновском районах.

Эпидемиологи советуют не снимать клеща самостоятельно, а в случае повышения температуры и ломоте в теле незамедлительно обращаться к докторам, так как самолечение в данном случае недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU