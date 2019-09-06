«Ограниченный выпуск»: Ребенку самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой исполнилось семь месяцев

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-06T11:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Ребенку самой сексуальной блондинки Виктории Лопыревой (такой народный титул модель носит уже несколько лет, - прим. автр.) исполнилось семь месяцев. Радостной новостью ростовчанка поделилась в своем Инстаграм, проиллюстрировав памятную дату трогательным семейным снимком. На нем она позирует вместе с возлюбленным и малышом.

- Ограниченный выпуск, - на английском подписала кадр модель.

Фото уже оценили больше 40 тысяч ее подписчиков. Многие оставляли поздравительные комментарии и комплименты молодым родителям.

lopyrevavika Limited edition. Unique piece #MarkLeo #7month V

- Мой ангелочек, как держится за папу, - написала одна из восторженных поклонниц.

- Поздравляю вашего сынульку и вас родителей, такой взгляд влюбленный, счастья вам, красивая пара, - пишет другая.

- Фото красивое, трогательное, по-человечески теплое, - высказала свое мнение третья.

Были и такие комментарии-комплименты: «Как мило» и «Счастья тебе, маленький пупс».

ИСТОЧНИК KP.RU