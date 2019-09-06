«Ограниченный выпуск»: Ребенку самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой исполнилось семь месяцев
Ребенку самой сексуальной блондинки Виктории Лопыревой (такой народный титул модель носит уже несколько лет, - прим. автр.) исполнилось семь месяцев. Радостной новостью ростовчанка поделилась в своем Инстаграм, проиллюстрировав памятную дату трогательным семейным снимком. На нем она позирует вместе с возлюбленным и малышом.
- Ограниченный выпуск, - на английском подписала кадр модель.
Фото уже оценили больше 40 тысяч ее подписчиков. Многие оставляли поздравительные комментарии и комплименты молодым родителям.
- Мой ангелочек, как держится за папу, - написала одна из восторженных поклонниц.
- Поздравляю вашего сынульку и вас родителей, такой взгляд влюбленный, счастья вам, красивая пара, - пишет другая.
- Фото красивое, трогательное, по-человечески теплое, - высказала свое мнение третья.
Были и такие комментарии-комплименты: «Как мило» и «Счастья тебе, маленький пупс».
ИСТОЧНИК KP.RU