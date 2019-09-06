«Какая же ты красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова отметила день рождения в Италии белым вином и устрицами

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-06T12:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Как нужно отмечать день рождения со вкусом продемонстрировала «Мисс Россия» Татьяна Котова. На днях модель и певица отметила свое 34-летие. До сих пор поздравления нескончаемым потоком появляются на ее странице в Инстаграм. Судя по соцсетям, эффектная блондинка отметила праздник в Италии, откуда опубликовала несколько фото. На нем она сидит за красиво сервированным столом, на котором стоят белое вино и тарелка с устрицами.

- Спасибо всееееем, кто написал и поздравил! - написала красавица из Ростовской области. - Я вижу каждое сообщение и чувствую тепло и любовь даже через экран. Люблю.

kottova Спасибо всееееем, кто написал и поздравил!

После чего одни подписчики стали отправлять поздравления с праздником, пусть и запоздало, а другие оставлять комплименты поющей блондинке в духе: «Какая же ты красивая!», «Танюша, ты класс», «Супер красотка», «Ты девушка-огонь», «Лучшая из лучших», «Самая шикарная»,«Красивый вид и вы очень красивая» и «Такая лучезарная и позитивная».

- Пусть эта улыбка будет всегда на вашем лице, - пожелал красотке один из фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU