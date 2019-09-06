2019-09-06T12:26:38+03:00
Общество

«Какая же ты красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова отметила день рождения в Италии белым вином и устрицами

Красавица поблагодарила всех за поздравления
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красавица поблагодарила всех за поздравления. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица поблагодарила всех за поздравления. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Как нужно отмечать день рождения со вкусом продемонстрировала «Мисс Россия» Татьяна Котова. На днях модель и певица отметила свое 34-летие. До сих пор поздравления нескончаемым потоком появляются на ее странице в Инстаграм. Судя по соцсетям, эффектная блондинка отметила праздник в Италии, откуда опубликовала несколько фото. На нем она сидит за красиво сервированным столом, на котором стоят белое вино и тарелка с устрицами.

- Спасибо всееееем, кто написал и поздравил! - написала красавица из Ростовской области. - Я вижу каждое сообщение и чувствую тепло и любовь даже через экран. Люблю.

kottovakottova
Спасибо всееееем, кто написал и поздравил!
13534 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

После чего одни подписчики стали отправлять поздравления с праздником, пусть и запоздало, а другие оставлять комплименты поющей блондинке в духе: «Какая же ты красивая!», «Танюша, ты класс», «Супер красотка», «Ты девушка-огонь», «Лучшая из лучших», «Самая шикарная»,«Красивый вид и вы очень красивая» и «Такая лучезарная и позитивная».

- Пусть эта улыбка будет всегда на вашем лице, - пожелал красотке один из фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские прически из-за упреков о лишнем весе
В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу
В Ростовской области повысилась стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах
Сборная Сирии по футболу прилетела в Ростов-на-Дону на товарищеский матч
В Ростовской области ВТБ увеличил кредитный портфель на четверть
Чудо с перьями: Костюм «Миссис Россия» Полины Дибровой произвел фурор
«Спасибо тебе за все»: Футболист Дмитрий Тарасов поделился трогательным фото с беременной женой
Крупный пожар уничтожил двухэтажный дом и два автомобиля в Ростове-на-Дону
«Ограниченный выпуск»: Ребенку самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой исполнилось семь месяцев
В Ростове автомобилист сбил насмерть пешехода и уехал с места аварии
В Ростовской области почти семь тысяч человек стали жертвами клещей
Сельскохозяйственные ярмарки в Ростове-на-Дону 7-14 сентября 2019: где и когда пройдут
В Крыму с борта затонувшего катера "Камелот" исчезла ростовчанка
Погода на выходные 7-8 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: ветер, ливень и до плюс 26 градусов
В Ростове-на-Дону 7 сентября пройдет субботник
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о выплате детских пособий
В центре Ростова-на-Дону почти на день отключат холодную воду
Ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина
Ребенок оказался в больнице Ростовской области из-за выброшенной из окна бутылки
В Ростове-на-Дону фанат продает мяч с автографами звезд ЧМ-2018 за 100 тысяч рублей
Ростовчанин пострадал в ДТП в маршрутке №85А