«Какая же ты красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова отметила день рождения в Италии белым вином и устрицами
Как нужно отмечать день рождения со вкусом продемонстрировала «Мисс Россия» Татьяна Котова. На днях модель и певица отметила свое 34-летие. До сих пор поздравления нескончаемым потоком появляются на ее странице в Инстаграм. Судя по соцсетям, эффектная блондинка отметила праздник в Италии, откуда опубликовала несколько фото. На нем она сидит за красиво сервированным столом, на котором стоят белое вино и тарелка с устрицами.
- Спасибо всееееем, кто написал и поздравил! - написала красавица из Ростовской области. - Я вижу каждое сообщение и чувствую тепло и любовь даже через экран. Люблю.
После чего одни подписчики стали отправлять поздравления с праздником, пусть и запоздало, а другие оставлять комплименты поющей блондинке в духе: «Какая же ты красивая!», «Танюша, ты класс», «Супер красотка», «Ты девушка-огонь», «Лучшая из лучших», «Самая шикарная»,«Красивый вид и вы очень красивая» и «Такая лучезарная и позитивная».
- Пусть эта улыбка будет всегда на вашем лице, - пожелал красотке один из фанатов.
ИСТОЧНИК KP.RU