«Спасибо тебе за все»: Футболист Дмитрий Тарасов поделился трогательным фото с беременной женой
Поклонники футболиста Дмитрия Тарасова до сих пор поздравляют его с радостным событием, которое должно случиться уже скоро. Супруга-ростовчанка снова беременна: чуть больше года назад у пары родилась чудесная малышка, и вот теперь Анастасия опять в интересном положении. По такому случаю пара устроила фотосессию, на которой Тарасова демонстрирует едва округлившийся животик. Однако хейтеры детально анализируют каждый снимок пары и публикуют свои едкие комментарии.
- Мужик сидит, а беременная пусть рядышком постоит? - написала одна из интернет-подписчиц.
- Он же говорил, что не хочет публичности! - вспоминает другая.
- Давайте засечем время, насколько хватит счастья, - пишет третья, вероятно имея ввиду то, что для Дмитрия это уже третий по счету брак.
Но большинство все же заступились за молодых родителей: «Такие красивые искренние пусть Всевышний хранит вашу семью и ваш очаг», «Какая потрясающая у Вас жена, Дмитрий! Вы счастливый человек» и «Красивая пара и главное, что хотели вместе о чем мечтали, то и получили».
Красивое студийное фото набрало свыше ста тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU