«Спасибо тебе за все»: Футболист Дмитрий Тарасов поделился трогательным фото с беременной женой

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-06T12:47:37+03:00

Поклонники футболиста Дмитрия Тарасова до сих пор поздравляют его с радостным событием. Фото: instagram.com/tarasov23/.

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Поклонники футболиста Дмитрия Тарасова до сих пор поздравляют его с радостным событием, которое должно случиться уже скоро. Супруга-ростовчанка снова беременна: чуть больше года назад у пары родилась чудесная малышка, и вот теперь Анастасия опять в интересном положении. По такому случаю пара устроила фотосессию, на которой Тарасова демонстрирует едва округлившийся животик. Однако хейтеры детально анализируют каждый снимок пары и публикуют свои едкие комментарии.

- Мужик сидит, а беременная пусть рядышком постоит? - написала одна из интернет-подписчиц.

- Он же говорил, что не хочет публичности! - вспоминает другая.

- Давайте засечем время, насколько хватит счастья, - пишет третья, вероятно имея ввиду то, что для Дмитрия это уже третий по счету брак.

tarasov23 Спасибо тебе за все #семья

Но большинство все же заступились за молодых родителей: «Такие красивые искренние пусть Всевышний хранит вашу семью и ваш очаг», «Какая потрясающая у Вас жена, Дмитрий! Вы счастливый человек» и «Красивая пара и главное, что хотели вместе о чем мечтали, то и получили».

Красивое студийное фото набрало свыше ста тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU