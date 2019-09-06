2019-09-06T13:39:39+03:00
Общество

В Ростовской области ВТБ увеличил кредитный портфель на четверть

Чтобы достичь таких результатов, в банке используют самые передовые технологии, максимально удобные сервисы и клиенториентированный подход
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

В Ростовской области ВТБ на четверть увеличил кредитный портфель объединенного бизнеса. Такую статистику подвели в банке за первое полугодие 2019-го. Известно, что рост составил 28%, в денежном эквиваленте - это 151,6 млрд рублей.

- Совершенствование качества обслуживания - одна из наших стратегических задач, - считает управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - В рамках этого приоритета мы используем самые передовые технологии и максимально удобные сервисы, работаем в режиме персонализированных коммуникаций. Такой клиенториентированный подход позволил увеличить кредитный портфель банка почти на треть и добиться значительных результатов в привлечении средств населения региона.

В частности, в сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель вырос почти на треть (до 93,1 млрд рублей). Наибольшую долю в его структуре занимают кредиты компаниям сферы транспорта и инфраструктурного строительства — 50%, машиностроения — 10% и торговли - 6%. Количество же клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе превысило 12 тысяч компаний и предпринимателей, а объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 23,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках реализации действующих программ государственной поддержки за два квартала 2019-го кредитный портфель банка вырос на 62%, составив 2,7 млрд рублей.

Известно, что за отчетный период ВТБ выдал жителям региона свыше 12,7 млрд рублей заемных средств. Это на 6% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Более половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными - 7,1 млрд рублей (+7%). Объем выдачи ипотеки по итогам года увеличился на 9% и составил 4,9 млрд рублей, а автокредитов — на 757 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские прически из-за упреков о лишнем весе
В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу
В Ростовской области повысилась стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах
Сборная Сирии по футболу прилетела в Ростов-на-Дону на товарищеский матч
Чудо с перьями: Костюм «Миссис Россия» Полины Дибровой произвел фурор
«Спасибо тебе за все»: Футболист Дмитрий Тарасов поделился трогательным фото с беременной женой
Крупный пожар уничтожил двухэтажный дом и два автомобиля в Ростове-на-Дону
«Какая же ты красивая»: «Мисс Россия» Татьяна Котова отметила день рождения в Италии белым вином и устрицами
«Ограниченный выпуск»: Ребенку самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой исполнилось семь месяцев
В Ростове автомобилист сбил насмерть пешехода и уехал с места аварии
В Ростовской области почти семь тысяч человек стали жертвами клещей
Сельскохозяйственные ярмарки в Ростове-на-Дону 7-14 сентября 2019: где и когда пройдут
В Крыму с борта затонувшего катера "Камелот" исчезла ростовчанка
Погода на выходные 7-8 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: ветер, ливень и до плюс 26 градусов
В Ростове-на-Дону 7 сентября пройдет субботник
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут о выплате детских пособий
В центре Ростова-на-Дону почти на день отключат холодную воду
Ростовская байкерша попала в реанимацию после ДТП на Ларина
Ребенок оказался в больнице Ростовской области из-за выброшенной из окна бутылки
В Ростове-на-Дону фанат продает мяч с автографами звезд ЧМ-2018 за 100 тысяч рублей
Ростовчанин пострадал в ДТП в маршрутке №85А