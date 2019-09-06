В Ростовской области ВТБ увеличил кредитный портфель на четверть

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-06T13:39:39+03:00

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В Ростовской области ВТБ на четверть увеличил кредитный портфель объединенного бизнеса. Такую статистику подвели в банке за первое полугодие 2019-го. Известно, что рост составил 28%, в денежном эквиваленте - это 151,6 млрд рублей.

- Совершенствование качества обслуживания - одна из наших стратегических задач, - считает управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - В рамках этого приоритета мы используем самые передовые технологии и максимально удобные сервисы, работаем в режиме персонализированных коммуникаций. Такой клиенториентированный подход позволил увеличить кредитный портфель банка почти на треть и добиться значительных результатов в привлечении средств населения региона.

В частности, в сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель вырос почти на треть (до 93,1 млрд рублей). Наибольшую долю в его структуре занимают кредиты компаниям сферы транспорта и инфраструктурного строительства — 50%, машиностроения — 10% и торговли - 6%. Количество же клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе превысило 12 тысяч компаний и предпринимателей, а объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 23,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках реализации действующих программ государственной поддержки за два квартала 2019-го кредитный портфель банка вырос на 62%, составив 2,7 млрд рублей.

Известно, что за отчетный период ВТБ выдал жителям региона свыше 12,7 млрд рублей заемных средств. Это на 6% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Более половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными - 7,1 млрд рублей (+7%). Объем выдачи ипотеки по итогам года увеличился на 9% и составил 4,9 млрд рублей, а автокредитов — на 757 млн рублей.