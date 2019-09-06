2019-09-06T15:42:52+03:00
Спорт

Сборная Сирии по футболу прилетела в Ростов-на-Дону на товарищеский матч

Игра пройдет на стадионе «Олимп-2»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тренировка сборной Сирии пройдет на стадионе "Труд". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Тренировка сборной Сирии пройдет на стадионе "Труд". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В пятницу, 6 сентября, самолет со сборной Сирии приземлился в ростовском аэропорту Платов. Команда Валерия Карпина проведет с сирийскими игроками товарищеский матч.

- У футболистов запланирована прогулка по городу, а завтра они проведут открытую тренировку, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Ростов»

Матч с желто-синими пройдет в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Олимп-2» в 18:00. Игру смогут посетить все желающие абсолютно бесплатно.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что игру можно будет увидеть на одном из федеральных каналов, а также на местном телевидении. Жители Сирии смогут увидеть матч своей команды. Президент клуба отметил, что ожидает увидеть болельщиков сирийской сборной на гостевой трибуне стадиона «Олимп-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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