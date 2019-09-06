В Ростовской области повысилась стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-06T15:31:12+03:00

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В донском регионе выросла стоимость проезда в автобусах пригородного и междугородного сообщения. Как сообщает Ассоциация работников транспорта и туризма, в среднем цены повысились на 8,38%.

За один пассажиро-километр в автобусах пригородного сообщения цена выросла с 1,53 рубля до 1,83 рубля, а в автобусах междугородного сообщения - с 1,64 рубля до 1,91 рубля.

Повышение тарифов отразилось на цене билетов. Например, стоимость поездки из Ростова в Каменск — 275,04 рубля, в Зверево — 213,92 рубля, в Белую Калитву сейчас составляет 326,61 рубля в Лихую — 267,40 рубля, в Куйбышево — 248,30 рубля, в Зимовники — 626,48 рубля, в Покровское — 171,90 рубля, в Пролетарск — 441-445 рубля.

Жителям и гостям донского региона придется платить больше и за багаж.За одну сумку на маршруте до 50 км придётся заплатить 7 рублей, от 51 до 100 км — 14 рублей, от 101 до 200 — 21 рубль, а свыше 200 км, а также за каждые последующие 100 км — 7 рублей.

Стоимость проезда из Ростова в Волгодонск, Горловку и Цимлянск не изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU