В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу
Житель Ростовской области из Родионово-Несветайского района с большим криминальным стажем подозревается в очередном преступлении, совершенном по отношению к двум несовершеннолетним школьницам.
35-летний ранее судимый за разбой и наркотики неработающий мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Но на этом не ограничился и также совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к 16-летней школьнице.
- Дончанин совершал преступления в селе Борило-Крепинское на улице Гагарина, - рассказал источник в правоохранительных органах донского региона.
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних школьниц мужчину быстро задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU