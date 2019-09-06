В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-06T16:30:38+03:00

Мужчина издевался над детьми в доме

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Житель Ростовской области из Родионово-Несветайского района с большим криминальным стажем подозревается в очередном преступлении, совершенном по отношению к двум несовершеннолетним школьницам.

35-летний ранее судимый за разбой и наркотики неработающий мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Но на этом не ограничился и также совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к 16-летней школьнице.

- Дончанин совершал преступления в селе Борило-Крепинское на улице Гагарина, - рассказал источник в правоохранительных органах донского региона.

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних школьниц мужчину быстро задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU