«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские прически из-за упреков о лишнем весе
Молодая супруга знаменитого телеведущего Полина Диброва вышла на тропу войны с лишним весом. После того, как красавица встала на весы и увидела критическую отметку, женщина начала битву за идеальную фигуру.
30-летняя многодетная мама взялась за тренировки. К удивлению многих, «Миссис Россия» выбрала абсолютно не женский вид спорта — бокс. Теперь Полина оттачивает хук справа и учится атаковать. На своей странице в социальной сети она выложила видео одного из этапов подготовки к тренировке.
- Ручки и ножки трясутся после. Но так здорово! Наконец нашла свой спорт! Кстати, мы же понимаем, что никакие массажи и спорт не помогут худеющим, пока не возникнет в организме дефицит калорий. Не тратьте свои время и деньги. Начинайте пересматривать жизнь с питания. После присоединяйте спорт – единственное, аппетит увеличится. Далее, прицепом, массаж – вынужденная мера. Не только для того, чтобы мять жирок, главное – помогать мышцам в восстановлении, – посоветовала Полина Диброва.
Знаменитость решила во что бы то ни стало не только сбросить набранные пять килограммов, но и значительно улучшить внешность с помощью спорта. Подписчики знаменитости уверены, что это поможет ей закалить характер и приучить своих сыновей к спорту. Не все оценили рвения Полины Дибровой. Люди писали о том, что ростовчанка прекрасна и не заслуживает критики в свой адрес. Ей уже хватит терпеть негатив от диванных критиков.
ИСТОЧНИК KP.RU