2019-09-06T17:00:32+03:00
Общество

«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские прически из-за упреков о лишнем весе

От нагрузок у красавицы трясутся ручки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полина Диброва решила всерьез заняться собой. Instagram Полины ДибровойПолина Диброва решила всерьез заняться собой. Instagram Полины Дибровой
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Молодая супруга знаменитого телеведущего Полина Диброва вышла на тропу войны с лишним весом. После того, как красавица встала на весы и увидела критическую отметку, женщина начала битву за идеальную фигуру.

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Вчера весь день думала, что началась осенняя депрессия Сползти с кровати не могла. Хандрила и мучала своих подруг жалобами и собственными диагнозами : Итог дня: Сегодня утром состоялась первая тренировка спустя 2 месяца Я наконец решилась встать на весы у увидела красивую цифру +5 #ЛетоАхЛето Завтра Утром стартует новый Сезон в @dibrovaclub Сейчас я с прекрасной укладкой и новым маникюром надеваю новый костюм (как здорово когда подарки на День Рождения все ещё долетаю ) и новые сережки! Еду в город на встречу и День Рождения любимого друга #НетДепрессии А ещё, спасибо вам, моим подписчикам за тёплые отзывы под предыдущей фотографией. Она сделана за неделю до встречи с Димой, в мой первый самостоятельный приезд в Москву А как вы боретесь с депрессией и плохим настроением? #ПолинаДиброва #ЗдравствуйПоля
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30-летняя многодетная мама взялась за тренировки. К удивлению многих, «Миссис Россия» выбрала абсолютно не женский вид спорта — бокс. Теперь Полина оттачивает хук справа и учится атаковать. На своей странице в социальной сети она выложила видео одного из этапов подготовки к тренировке.

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Мой маникюр выдерживает любые нагрузки Сегодня даже кольца не сняла Ручки и ножки трясутся
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- Ручки и ножки трясутся после. Но так здорово! Наконец нашла свой спорт! Кстати, мы же понимаем, что никакие массажи и спорт не помогут худеющим, пока не возникнет в организме дефицит калорий. Не тратьте свои время и деньги. Начинайте пересматривать жизнь с питания. После присоединяйте спорт – единственное, аппетит увеличится. Далее, прицепом, массаж – вынужденная мера. Не только для того, чтобы мять жирок, главное – помогать мышцам в восстановлении, – посоветовала Полина Диброва.

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Как же сложно входить в рабочий московский ритм Хочется ещё лета Хотя, уж очень соскучилась по своему @dibrovaclub жду с нетерпением наши встречи А насчёт чемодана, есть у меня любимый фильм Все Будет Хорошо , помните такой? Подними руку и скажи: Ну и х.. с ним с плащом! Так и сказала! Две недели с Илюшкой будем скучать по Саше и Феде Поехали они с бабушкой в деревню Илья утром говорит: Мама, а можно вы с папой по очереди будете на работу ходить, чтоб я один не оставался? Вот она братская любовь, тоскливо парню. Вся жизнь его идёт с братьями, даже не понимает как это бывает одному #ПолинаДиброва #Мамавкубе
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Знаменитость решила во что бы то ни стало не только сбросить набранные пять килограммов, но и значительно улучшить внешность с помощью спорта. Подписчики знаменитости уверены, что это поможет ей закалить характер и приучить своих сыновей к спорту. Не все оценили рвения Полины Дибровой. Люди писали о том, что ростовчанка прекрасна и не заслуживает критики в свой адрес. Ей уже хватит терпеть негатив от диванных критиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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