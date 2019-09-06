Пьяный дебошир устроил скандал и драку в салоне красоты в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-06T18:11:40+03:00

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В Северном жилом массиве Ростова задержали парня, который устроил пьяный дебош в салоне красоты на улице Добровольского.

По словам очевидцев, нетрезвый молодой мужчина вошел в помещение и начал требовать с сотрудниц деньги, аргументируя поведение долгом владельца салона. Парень проявлял агрессию и запугивал девушек.

В какой-то момент одна из сотрудниц салона спросила у дебошира кто он и зачем пришел. После этого парень избил женщину, разгромил витрину и вышел. Происходящее заметил пенсионер, который оказался неподалеку. Пожилой горожанин сделал замечание, а после скандалист начал избивать и его. Помог дедушке случайный прохожий.

Очевидцы вызвали полицию, но даже после приезда наряда дебошир отказывался успокаиваться и ехать в отделение.

- По факту произошедшего составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время дебошир задержан полицейскими. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего

ИСТОЧНИК KP.RU