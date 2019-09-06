В Ростовской области День тишины пройдет в субботу

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-06T18:55:56+03:00

В Ростове-на-Дону будет избрано четыре депутата Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В субботу, 7 сентября, объявлен День тишины перед предстоящими выборами, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

- С 00:00 7 сентября любая агитация со стороны политических партий и кандидатов запрещена, - говорится в сообщении.

Выборы депутатов представительных органов в донском регионе пройдут в воскресенье, 8 сентября.

В Ростове-на-Дону будет избрано четыре депутата. Эти места освободились в сентябре прошлого года - депутатов ростовской Думы избрали депутатами Заксобрания области. За депутатские мандаты в донской столице борются 25 кандидатов.

Выборы пойдут с 8:00 до 20:00. На территории региона будет открыто 297 участковых избирательных комиссий.

ИСТОЧНИК KP.RU