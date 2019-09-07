В Таганроге чиновницу приговорили к реальному сроку за взятку на четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-07T09:16:58+03:00

Бывшая начальница управления потребительского рынка Елена Лабуцкая отправилась в колонию на 1 год и 8 восемь месяцев

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Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-начальницы потребительского рынка товаров и услуг местной администрации Елены Лабуцкой, которой инкриминировалось получение крупной взятки и покушение на мошенничество.

По версии следствия, 59-летняя Лабуцкая затребовала у местных предпринимателей деньги за разрешение на незаконную установку ларьков – хоть и не обладала соответствующими полномочиями.

В итоге, получив 250 тысяч рублей от одного из бизнесменов, которого, надо полагать, не устроила сумма и он обратился в полицию, чиновница была задержана.

- Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы, - отметили в суде. – Кроме того, ей запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU