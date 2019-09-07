В Таганроге чиновницу приговорили к реальному сроку за взятку на четверть миллиона рублей
Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-начальницы потребительского рынка товаров и услуг местной администрации Елены Лабуцкой, которой инкриминировалось получение крупной взятки и покушение на мошенничество.
По версии следствия, 59-летняя Лабуцкая затребовала у местных предпринимателей деньги за разрешение на незаконную установку ларьков – хоть и не обладала соответствующими полномочиями.
В итоге, получив 250 тысяч рублей от одного из бизнесменов, которого, надо полагать, не устроила сумма и он обратился в полицию, чиновница была задержана.
- Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы, - отметили в суде. – Кроме того, ей запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU