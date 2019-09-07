Под Ростовом-на-Дону инспекторы ДПС задержали нервного водителя-наркомана

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-07T09:48:48+03:00

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На одной из региональных трасс под Ростовом-на-Дону инспекторы ДПС задержали 27-летнего водителя-наркомана, который перевозил в своем автомобиле «синтетику».

- При проверке документов он явно нервничал, поэтому полицейские решили провести досмотр гражданина и его автомобиля, и не зря: в его рюкзаке обнаружили и изъяли свертки с синтетическим наркотиков (это подтвердила экспертиза), - рассказали «Комсомольской правде» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Он пояснил, что это вещество предназначалось для его личного употребления.

Сейчас в отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств» (в крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU