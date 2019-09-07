«Я так и знал, что ты мне изменяешь»: Мария Лиман примерила откровенный наряд школьницы
Мария Лиман вернулась в Instagram, опубликовав первое откровенное фото с тех пор, как некоторое время назад пропала из поля зрения своих поклонников.
Картинка — в том же стиле, что и прежде: провокационная и вызывающая. На этот раз красавица, вспомнив, очевидно, о недавно прошедшем Дне знаний, выступила в роли эдакой «отвязной школьницы» - с белыми бантами в волосах, зато с невероятным декольте.
- Всем Hello! Как в школу сходили? Лето прошло? Я очень по всем соскучилась. Произошли небольшие перемены в жизни, совсем скоро вам все-все подробно расскажу. Или вы уже сами догадались? - решила поинтриговать с подписчиками Мария Лиман.
Те, разумеется, в ответ засыпали ее вопросами:
- Родила ребенка? Или в депутаты наметилась, раз все фото удалила? Машуль, груди другой формы стали?
А некоторые решили поддержать игривый тон поста:
- Жду тебя в кабинете директора! - отреагировали один из подписчиков.
- Я так и знал, что ты мне изменяешь! - в шутку огорчился другой.
ИСТОЧНИК KP.RU