2019-09-07T10:41:44+03:00
Звезды

«Я так и знал, что ты мне изменяешь»: Мария Лиман примерила откровенный наряд школьницы

Поклонники звезды Playboy из Ростова-на-Дону отметили ее возвращение в Инстаграм веселыми комментариями
Семён Иванов
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Мария прежде, до взлома ее страницы в Инстаграмме, частенько радовала подписчиков откровенными кадрами. Фото: Instagram Марии Лиман.Мария прежде, до взлома ее страницы в Инстаграмме, частенько радовала подписчиков откровенными кадрами. Фото: Instagram Марии Лиман.
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Мария Лиман вернулась в Instagram, опубликовав первое откровенное фото с тех пор, как некоторое время назад пропала из поля зрения своих поклонников.

Картинка — в том же стиле, что и прежде: провокационная и вызывающая. На этот раз красавица, вспомнив, очевидно, о недавно прошедшем Дне знаний, выступила в роли эдакой «отвязной школьницы» - с белыми бантами в волосах, зато с невероятным декольте.

- Всем Hello! Как в школу сходили? Лето прошло? Я очень по всем соскучилась. Произошли небольшие перемены в жизни, совсем скоро вам все-все подробно расскажу. Или вы уже сами догадались? - решила поинтриговать с подписчиками Мария Лиман.

Те, разумеется, в ответ засыпали ее вопросами:

liman_marialiman_maria
Мария Лиман вернулась в Instagram, примерив новый образ - отвязной школьницы.
11901 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Родила ребенка? Или в депутаты наметилась, раз все фото удалила? Машуль, груди другой формы стали?

А некоторые решили поддержать игривый тон поста:

- Жду тебя в кабинете директора! - отреагировали один из подписчиков.

- Я так и знал, что ты мне изменяешь! - в шутку огорчился другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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