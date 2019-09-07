На рекультивацию городских свалок в Ростовской области направят почти 6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-07T12:08:02+03:00

Процесс займет шесть лет, и восстановления земли под каждым из мусорных полигонов обойдется примерно в миллиард

Изменить размер текста: A A

В шести городах региона - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Красном Сулине и Цимлянске предстоит до 2024 года провести рекультивацию свалок, расположенных внутри их границ.

Об этом, со ссылкой на планирование в рамках проекта «Чистая страна», сообщил министр ЖКХ донского региона Андрей Майер.

- На решение этой задачи придется потрать свыше 5,9 млрд рублей, - отметил чиновник.

В итоге за шесть лет получится восстановить в сумме около 90 гектаров земель, которые портились в то время, как их много лет занимали свалки. В ведомстве полагают, что тем самым можно будет улучшить качество жизни еще и более шестисот тысяч жителей региона.

В МинЖКХ Ростовской области для «КП» - Ростов-на-Дону» уточнили, что в настоящее время по всем объектам, которым предстоит рекультивация, подготовлены техзадания, а расчеты на проектные и изыскательские работы проверены и утверждены.

К слову, рекультивация одного мусорного полигона в Батайске продлилась три года и была завершена в 2017-м.

ИСТОЧНИК KP.RU