В Ростовской области бывший уголовник ограбил дом соседей, забрав продукты и удочку

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-07T13:28:14+03:00

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Ростовский рецидивист, неоднократно судимый за кражи и только недавно в очередной раз освободившийся из мест лишения свободы, по всей видимости, вновь отправится в колонию.

Причем надолго.

И все — из-за пакета с продуктами и рыболовной удочки, которые стали его добычей в последней краже.

- Преступление произошло в Песчанокопском районе, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в региональном главке МВД. - Как выяснили оперативники угрозыска, 45-летний местный житель, взломал замок двери частного дома, расположенного неподалеку от его места жительства, и, забрав продукты питания и удочку, убежал прочь.

Вычислили его быстро, при задержании он и не пытался отпираться. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», ему грозит до шести лет зоны плюс штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU