В Ростовской области бывший уголовник ограбил дом соседей, забрав продукты и удочку
Ростовский рецидивист, неоднократно судимый за кражи и только недавно в очередной раз освободившийся из мест лишения свободы, по всей видимости, вновь отправится в колонию.
Причем надолго.
И все — из-за пакета с продуктами и рыболовной удочки, которые стали его добычей в последней краже.
- Преступление произошло в Песчанокопском районе, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в региональном главке МВД. - Как выяснили оперативники угрозыска, 45-летний местный житель, взломал замок двери частного дома, расположенного неподалеку от его места жительства, и, забрав продукты питания и удочку, убежал прочь.
Вычислили его быстро, при задержании он и не пытался отпираться. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», ему грозит до шести лет зоны плюс штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU