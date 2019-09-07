2019-09-07T13:50:33+03:00
Общество

Поездка ростовских студотрядов на юбилейный слет в Москву обойдется казне в миллион рублей

Деньги выделят из резервного фонда: молодые люди, считают в облправительстве, будут живой презентацией донского региона
Александр СТЕПАНОВ
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Движение студотрядовцев вновь набирает популярность.Движение студотрядовцев вновь набирает популярность.Фото: Правительство РО
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Участие представителей ростовского штаба студенческих отрядов (в делегацию войдут полторы сотни человек) на юбилейном слете в Москве обойдется областной казне в сумме более миллиона рублей.

Распоряжение о выделении денег на оплату их проезда в столицу подписал губернатор Василий Голубев.

- У наших ребят есть уникальная возможность для презентации Ростовской области, - пояснил первый замглавы региона Игорь Гуськов. - Участие в слете примут представители федеральных органов власти, крупнейшие работодатели, общественные деятели, ветераны и лучшие представители студотрядов современности.

Как ожидается, в масштабном слете примут участие порядка шести тысяч человек из восьмидесяти регионов России, а также стран СНГ и Балтии.

Движение студенческих отрядов в нынешнем году отмечает свой 60-летний юбилей (и 15-летие современного этапа своего развития в РФ). В течение этого времени студотрядовскую закалку получили более 19 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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