В Ростове-на-Дону парочку застукали во время секса в такси

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-07T14:34:10+03:00

В какой-то момент люди на заднем сидении такси заметили, вероятно, что их снимают на телефон, посмеялись и продолжили дальше. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".

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Пользователи соцсетей бурно обсуждают появившийся в Интернете ролик, в котором запечатлена парочка, занимающаяся сексом на заднем сидении такси.

Водитель автомобиля в это самое время спокойно сидит за рулем, ожидая, пока его клиенты (надо полагать, что все-таки это были пассажиры) завершат свои любовные утехи. Оператор, снимавший происходившее на мобильный телефон, и его товарищ, обсуждая за кадром съемку, щедро разбавляя свою речь матом, уточняют у него — мол, не противно ли ему то, что происходит за спиной, однако тот не отвечает.

Пост с видео вызвал оживленную дискуссию.

- Меньше снимайте, а больше радуйтесь за людей! - написала, например, одна девушка в ответ на гневные и саркастичные отклики. - Многим ведь тоже хочется со своей любимой в машине, да вот смелости не хватает у многих!

- Если все раскрепостятся и начнут заниматься сексом, где захотят, ничего хорошего из этого не выйдет, - возражают ей другие.

- Каждый, кто комментирует негативно, тоже хочет, но в меру привитых обществом норм не может, - дают оценку третьи. - Здоровому психологически человеку все равно на чужое мнение. Да, нормы должны быть, но если это муж с женой, то у них разнообразная сексуальная жизнь и вот чего-чего, а измен в такой паре точно нет. А вы сидите и рассуждаете о морали, а в голове у вас разные фантазии, которые вы не можете воплотить в жизнь, и ищите какие-то утехи на стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU