Роспотребнадзор сообщил о старте вакцинации против гриппа в Ростовской области

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-07T15:55:38+03:00

В ведомстве отметили, что начало осени — наиболее благоприятный период для иммунизации

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В Ростовской области стартует вакцинация от гриппа. Об этом на совещании в региональном Роспотребнадзоре сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Светлана Ненадская.

Как стало известно, Всемирная организация здравоохранения на предстоящий сезон 2010/20 рекомендует включить в состав трехвалентных вакцин такие штаммы, как вирус, подобный «A/Brisbane /02/2018 (H1N1)pdm09», а также вирусы типа «A/Kansas /14/2017 (H3N2)» и «B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87)».

- Как и в предыдущие годы, будут привиты в первую очередь социально незащищенные слои населения из групп высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений заболевания, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. - Это — воспитанники детсадов и школьники, медработники и педагоги, взрослые старше 60 лет, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями — в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Отмечается, что сентябрь-октябрь — это наиболее благоприятное время для иммунизации, поскольку еще стоит теплая погода, отсутствует циркуляции вируса гриппа, а иммунная система максимально готова к ответу на прививку.

Между тем, прививка — не панацея от всех ОРВИ, поскольку защита формируется именно от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU