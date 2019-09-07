Роспотребнадзор сообщил о старте вакцинации против гриппа в Ростовской области
В Ростовской области стартует вакцинация от гриппа. Об этом на совещании в региональном Роспотребнадзоре сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Светлана Ненадская.
Как стало известно, Всемирная организация здравоохранения на предстоящий сезон 2010/20 рекомендует включить в состав трехвалентных вакцин такие штаммы, как вирус, подобный «A/Brisbane /02/2018 (H1N1)pdm09», а также вирусы типа «A/Kansas /14/2017 (H3N2)» и «B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87)».
- Как и в предыдущие годы, будут привиты в первую очередь социально незащищенные слои населения из групп высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений заболевания, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. - Это — воспитанники детсадов и школьники, медработники и педагоги, взрослые старше 60 лет, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями — в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Отмечается, что сентябрь-октябрь — это наиболее благоприятное время для иммунизации, поскольку еще стоит теплая погода, отсутствует циркуляции вируса гриппа, а иммунная система максимально готова к ответу на прививку.
Между тем, прививка — не панацея от всех ОРВИ, поскольку защита формируется именно от гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU