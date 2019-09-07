2019-09-07T17:27:13+03:00
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону произошел крупный ландшафтный пожар, едва не уничтоживший жилые дома

К счастью, огнеборцам удалось вовремя локализовать пламя, успевшее охватить только хозпостройки
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Огонь практически вплотную подошел к жилым домам. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Огонь практически вплотную подошел к жилым домам. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В станице Мишкинской (Аксайский район, 42 км от Ростова-на-Дону) произошел крупный ландшафтный пожар, который едва не привел к большой беде: надвигавшийся на жилые дома огонь удалось локализовать буквально в нескольких метрах от их стен.

- Пламя успело пройти 700 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Усилиями восемнадцати спасателей, с помощью семи единиц спецтехники, спустя час после начала тушения огонь удалось локализовать, еще столько же времени понадобилось, чтобы потушить полностью.

Как сообщают в места событий очевидцы, огонь практически вплотную приблизился к жилым домам, но пострадали, к счастью, только несколько хозяйственных построек.

- Жар был сильный, огонь стеной стоял, - говорят люди.

По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: один из местных жителей решил спалить сухостой возле своего участка, но порывистый ветер разнес искры дальше, и полыхнуло все вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор сообщил о старте вакцинации против гриппа в Ростовской области
В Ростове-на-Дону парочку застукали во время секса в такси
Поездка ростовских студотрядов на юбилейный слет в Москву обойдется казне в миллион рублей
В Ростовской области бывший уголовник ограбил дом соседей, забрав продукты и удочку
На рекультивацию городских свалок в Ростовской области направят почти 6 млрд рублей
«Я так и знал, что ты мне изменяешь»: Мария Лиман примерила откровенный наряд школьницы
Под Ростовом-на-Дону инспекторы ДПС задержали нервного водителя-наркомана
В Таганроге чиновницу приговорили к реальному сроку за взятку на четверть миллиона рублей
В Ростовской области День тишины пройдет в субботу
Пьяный дебошир устроил скандал и драку в салоне красоты в Ростове-на-Дону
Спасатели нашли тело утонувшей в Крыму жительницы Ростовской области
«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские перчатки из-за упреков о лишнем весе
В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу