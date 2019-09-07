Под Ростовом-на-Дону произошел крупный ландшафтный пожар, едва не уничтоживший жилые дома

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-07T17:27:13+03:00

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В станице Мишкинской (Аксайский район, 42 км от Ростова-на-Дону) произошел крупный ландшафтный пожар, который едва не привел к большой беде: надвигавшийся на жилые дома огонь удалось локализовать буквально в нескольких метрах от их стен.

- Пламя успело пройти 700 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Усилиями восемнадцати спасателей, с помощью семи единиц спецтехники, спустя час после начала тушения огонь удалось локализовать, еще столько же времени понадобилось, чтобы потушить полностью.

Как сообщают в места событий очевидцы, огонь практически вплотную приблизился к жилым домам, но пострадали, к счастью, только несколько хозяйственных построек.

- Жар был сильный, огонь стеной стоял, - говорят люди.

По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: один из местных жителей решил спалить сухостой возле своего участка, но порывистый ветер разнес искры дальше, и полыхнуло все вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU