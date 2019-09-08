2019-09-08T09:30:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разыскивают вандалов, разрисовавших здания и остановки в центре города

Молодые люди оставляли «метки» ночью, пока на улицах безлюдно
Александр СТЕПАНОВ
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Молодые вандалы оставили свои метки на многих стенах в центре города. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"Молодые вандалы оставили свои метки на многих стенах в центре города. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"
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Юные вандалы, оставляющие свои «метки» маркерами на различных поверхностях в центре Ростова-на-Дону, вновь устроили ночную вылазку: место проведения акции стало пересечение пр. Ворошиловского и Б. Садовой.

- Это произошло около полуночи в субботу, 7 сентября, - рассказала ростовчанка, ставшая очевидцем безобразий. - Группа парней лет 18-20 разрисовала маркером стекла остановки, стены РИНХа, двери ломбарда, аптеку и подземный переход. У одного из вандалов заметная татуировка на ноге. Они не первый раз оставляют свои росписи и нанесли урон нашему городу на десятки тысяч рублей.

Фотография, сделанная ростовчанкой, получилось, конечно, далеко не лучшего качества. Но, во-первых, видна татуировка на ноге одного из парней. Во-вторых, там полно камер наблюдения. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"

Фотография, сделанная ростовчанкой, получилось, конечно, далеко не лучшего качества. Но, во-первых, видна татуировка на ноге одного из парней. Во-вторых, там полно камер наблюдения. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"

Фотографии «художников», правда, не очень хорошего качества, появились в популярном паблике в соцсетях, вызвав бурную реакцию пользователей, требующих наказания для нарушителей.

Источник "КП" в полиции отметили, что по факту случившегося будет проведена проверка. Но для того, чтобы привлечь вандалов к ответственности по-настоящему, нужны заявления от собственников объектов, которым нанес ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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