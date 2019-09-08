Спекулянты продают билеты на миротворческий матч между «Ростовом» и сборной Сирии по 1000 рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-08T10:46:06+03:00

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Ловкачи решили подзаработать на предстоящем в воскресенье, 8 сентября, товарищеском матче между футбольным клубом «Ростов» и сборной Сирии (он, к слову, носит статус «миротворческого»), и выставляют на продажу билеты на эту игру, которые вообще-то раздавались бесплатно — до пяти штук в одни руки.

Впрочем, в клубе изначально предполагали, что будет аншлаг: все эти бесплатные абонементы раздали еще за день до игры, а «Олимп-2», где все состоится, вмещает порядка 16 тысяч зрителей.

- В чемпионате России сейчас перерыв и этот матч отлично укладывается в нашу подготовительную программу, - объяснил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. - Это возможность для новичков и тех, кто получает мало игрового времени, показать себя. Лучше провести такой товарищеский матч, чем просто сыграть с нашей «молодежкой». Тем более, игра пройдет на «Олимпе-2» при тысячах зрителей и для футболистов это будет хорошим импульсом.

Ну вот, собственно, ради того, чтобы увидеть этот самый импульс, и получился ажиотаж. А теперь, когда кассы закрылись, спекулянты выставили их на продажу на сайтах бесплатных объявлений — некоторые сразу по восемь-десять штук. И просят за них от 300 до 1000 рублей, в зависимости от трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU