Снизил квалификацию: в Ростовской области бывший вымогатель задержан за банальную квартирную кражу

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-08T11:39:11+03:00

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Преступление произошло в Белой Калитве, когда местный житель, вернувшись домой, обнаружил пропажу из квартиры телевизора, автомагнитолы и колонок к ней же.

- В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил следы взлома двери лоджии, - рассказали "КП" - Ростов-на-Дону" в региональном главке МВД. - И через некоторое время сыщики задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, который уже был судим ранее — правда, за вымогательство.

Украденные вещи, кстати, сбыть он не успел: их вернули законному владельцу. Сейчас мужчине грозит новый срок, на этот раз по статье «Кража» — до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU