2019-09-08T11:38:08+03:00
Общество

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

На территории донского региона продолжает действовать особый режим
Александр СТЕПАНОВ
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Пожары в такую погоду - жуткое дело. Фото: Усть-Донецк.инфоПожары в такую погоду - жуткое дело. Фото: Усть-Донецк.инфо
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В главном управлении МЧС по Ростовской области объявили о штормовом предупреждении в донском регионе на ближайшие несколько суток.

- С 9 по 11 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в большинстве районов Ростовской области, в том числе и самом Ростове-на-Дону, - сообщили «Комсомольской правде» в спасательном региональном главке. - На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, и штрафы за нарушения требований пожарной безопасности увеличены в несколько раз.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям Ростовской области соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем — в частности, не разводить костры в лесных массивах и степных территориях, а также ни в коем случае не выбрасывать не затушенные сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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