2019-09-08T15:13:53+03:00
Происшествия

В центре Новочеркасска 23-летний байкер разбился насмерть в ДТП с двумя иномарками

Трагедия произошла поздно вечером в субботу, 7 сентября
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Смертельная авария произошла поздно вечером.Смертельная авария произошла поздно вечером.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Смертельная авария случилась в Новочеркасске в субботу, 7 сентября, около одиннадцати вечера на пр. Баклановском.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, Ford Mondeo с 24-летним водителем за рулем, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему по встречной полосу 23-летнему байкеру на Suzuki, произошло столкновение.

- От удара мотоцикл отбросило на ехавший в том же направлении следом Lifan Solano, - отметили в госавтоинспекции. - От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области бывший зэк избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль
В донском парламенте заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Ростовской области
В Ростовской области злостная рецидивистка ограбила пенсионерку на рынке
В Ростове-на-Дону возобновлено строительство трех проблемных домов
Явка на выборах в Ростовской области к 15.00 превысила 15,5 процента
Стали известны данные о явке избирателей на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону на 12.00
В день выборов на избирательных участках в Ростовской области дежурят четыреста спасателей
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
Снизил квалификацию: в Ростовской области бывший вымогатель задержан за банальную квартирную кражу
Спекулянты продают билеты на миротворческий матч между «Ростовом» и сборной Сирии по 1000 рублей
В Ростове-на-Дону разыскивают вандалов, разрисовавших здания и остановки в центре города
В Ростове-на-Дону до конца года может резко вырасти стоимость эвакуации автомобилей
Под Ростовом-на-Дону произошел крупный ландшафтный пожар, едва не уничтоживший жилые дома
Роспотребнадзор сообщил о старте вакцинации против гриппа в Ростовской области
В Ростове-на-Дону парочку застукали во время секса в такси
Поездка ростовских студотрядов на юбилейный слет в Москву обойдется казне в миллион рублей
В Ростовской области бывший уголовник ограбил дом соседей, забрав продукты и удочку
На рекультивацию городских свалок в Ростовской области направят почти 6 млрд рублей
«Я так и знал, что ты мне изменяешь»: Мария Лиман примерила откровенный наряд школьницы
Под Ростовом-на-Дону инспекторы ДПС задержали нервного водителя-наркомана
В Таганроге чиновницу приговорили к реальному сроку за взятку на четверть миллиона рублей
В Ростовской области День тишины пройдет в субботу
Пьяный дебошир устроил скандал и драку в салоне красоты в Ростове-на-Дону
Спасатели нашли тело утонувшей в Крыму жительницы Ростовской области
«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские перчатки из-за упреков о лишнем весе
В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу