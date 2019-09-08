В центре Новочеркасска 23-летний байкер разбился насмерть в ДТП с двумя иномарками
Трагедия произошла поздно вечером в субботу, 7 сентября
Смертельная авария произошла поздно вечером.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Смертельная авария случилась в Новочеркасске в субботу, 7 сентября, около одиннадцати вечера на пр. Баклановском.
Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, Ford Mondeo с 24-летним водителем за рулем, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему по встречной полосу 23-летнему байкеру на Suzuki, произошло столкновение.
- От удара мотоцикл отбросило на ехавший в том же направлении следом Lifan Solano, - отметили в госавтоинспекции. - От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU