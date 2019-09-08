2019-09-08T17:42:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону возобновлено строительство трех проблемных домов

Жилье для обманутых дольщиков должна подготовить компания депутата Законодательного собрания
Александр СТЕПАНОВ
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Долгожданное жилье 300 обманутым дольщикам обещают предоставить в следующем году. Фото: пресс-служба мэрии.Долгожданное жилье 300 обманутым дольщикам обещают предоставить в следующем году. Фото: пресс-служба мэрии.
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Мэрия Ростова-на-Дону сообщила о возобновлении строительства трех проблемных домов в ЖК «Европейском» - литеры 22, 23 и 24А, которые находятся на ул. Платова (Железнодорожный район).

- Там запланированы 475 квартир, - отметили в администрации города. - Совместно с участниками долевого строительства была проведена работа по созданию жилищно-строительного кооператива, подготовке документации. По двум объектам уже предоставлено финансирование из областного бюджета в виде субсидии для ЖСК на завершение строительства (речь идет о применении поправок в областное законодательство, которыми допускается выделение денег для кооперативов, если проблемный объект находится на завершающей стадии строительства, от 65 процентов и выше. - прим. ред.).

В мэрии уточнили, что подрядчиком по достройке трех домов выступает компания, принадлежащая депутата Законодательного собрания Ростовской области Евгению Дегтяреву.

- Один объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года, а дольщикам он будет передан первом квартале следующего, - добавили в горадминистрации. - Квартиры в другом доме предоставят людям в марте 2020-го, а в третьем - в августе.

К слову, финансирование строительства проблемных объектов ведется за счет областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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