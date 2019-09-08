В Ростовской области злостная рецидивистка ограбила пенсионерку на рынке

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-08T17:54:20+03:00

Бывшая уголовница срезала с ручек сумку с кошельком и документами

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ЧП произошло в Донецке (РФ), когда местная пенсионерка отправилась за покупками на рынок.

- Там ее подкараулила ушлая дама, 39 лет отроду, ранее судимая за кражу, умышленную порчу имущества и причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Выбрав удобный момент, она срезала сумку (внутри лежал кошелек с деньгами и документы) с ручек, за которые пожилая женщина несла ее, и была такова.

Впрочем, ни долго побегать, ни воспользоваться украденным злоумышленнице не удалось: ее быстро отыскали оперативники донецкого угрозыска и задержали.

Сейчас в отношении рецидивистки возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», она заключена под стражу. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Кстати, похищенное имущество бабушке уже вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU