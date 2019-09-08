2019-09-08T18:11:16+03:00
Политика

В донском парламенте заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Ростовской области

Спикер ЗС РО Александр Ищенко сообщил, что голосование проходит в спокойной обстановке, хотя споры и недопонимания случаются
Александр СТЕПАНОВ
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Выборы проходят без инцидентов, сообщил Ищенко. Фото: пресс-служба ИК РО.Выборы проходят без инцидентов, сообщил Ищенко. Фото: пресс-служба ИК РО.
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Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал ситуацию на выборах, которые проходят сегодня, 8 сентября, в ряде муниципалитетов региона.

- В трех важнейших городах области - Азове, Батайске и Таганроге - избираются новые составы городских дум, - отметил Ищенко. - Выборы проходят в спокойной обстановке. По состоянию на 15 часов нет информации о каких-либо существенных нарушениях законодательства. Насколько мне известно, таких жалоб не поступало. Существуют конечно споры и недопонимание между членами участковых комиссий, наблюдателями. Но это обычный рабочий процесс.

Вместе с тем, предвыборную кампанию, предшествовавшую Единому дня голосования, он назвал «очень жесткой», которая «иногда выходила за границы дозволенного и за границы тех политических традиций Ростовской области, которые предполагают конкурентную политическую борьбу, открытую дискуссию».

- Утром 9 сентября жители Батайска, Таганрога и Азова узнают, какие депутаты прошли в новые представительные органы, - резюмировал спикер донского парламента. - Самое важное - не политизировать работу будущих представительных органов.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, помимо избрания депутатов местных дум в трех городах, проходят также довыборы по четырем округам в гордуму Ростова-на-Дону, а также еще в представительные органы власти Новочеркасска, Донецка и Шахт (по одному мандату) и восемнадцати городских и сельских поселений (в сумме 18 мандатов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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