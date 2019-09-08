2019-09-08T18:21:26+03:00
Происшествия

В Ростовской области бывший зэк избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

Ранее он уже успел отсидеть за кражу, грабеж и угон
Александр СТЕПАНОВ
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Злоумышленника удалось блокировать и задержать. Ему грозит до семи лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.Злоумышленника удалось блокировать и задержать. Ему грозит до семи лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.
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Большими проблемами закончилась поездка по вызову женщины-таксиста в Каменске-Шахтинском: пассажир, которого она взялась подвезти, оказался бывшим уголовником, неоднократно судимым (за кражу, угон и грабеж).

И когда она повезла его по указанному им адресу, он набросился на нее и стал избивать. А затем, когда она перестала сопротивляться, попросту выбросил прочь из салона, и уехал — на ее Chevrolet Aveo.

- Ориентировки на розыск машины и подозреваемого тут же передали всем патрулирующим нарядам полиции, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - И вскоре 34-летний угонщик был блокирован и задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч.2, т.е. "с применением насилия"), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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