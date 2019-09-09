Крупное ДТП в Ростове-на-Дону: три машины и велосипед
На проспекте Стачки в ночь на 9 сентября пострадали несколько человек
\Некоторые пострадавшие автомобили восстановлению не подлежат Фото: соцсети
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В ночь с 8 на 9 сентября на проспекте Стачки в районе улицы Зорге произошло серьезное ДТП. Как пишут очевидцы в соцсетях, автомобиль BMW X6 ехал на красный и зацепил два автомобиля – «Рено Логан» и «Хюндай Акцент».
А кроме того, под раздачу попал и оказавшийся в это время на дороге велосипедист – его зацепил пострадавший в аварии «Рено Логан». Но удивительно даже не количество участников, а то, что все они живы. Правда, некоторые автомобили, судя по всему, восстановлению уже не подлежат.
ИСТОЧНИК KP.RU