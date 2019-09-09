Ростовчанин устроил скандал в аэропорту Новосибирска
Правоохранители задержали жителя Ростовской области в новосибирском аэропорту Толмачево. Мужчина выяснял отношения с работниками авиакомпании и полицейскими, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
Сотрудники патрульно-постовой службы МВД России в аэропорту Толмачево обратили внимание на гражданина, провоцировавшего конфликт с работниками аэропорта и авиакомпаний.42-летний мужчина допускал ругательства и оскорбления в адрес работников аэропорта.
- Мужчина пытался покинуть дежурную часть, толкал сотрудников полиции, а также публично оскорбил нецензурной бранью транспортного полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, - отметили в ведовстве.
Полицейским пришлось повалить мужчину на пол и надеть на него наручники. Сейчас следком на транспорте проводит проверку, после которой ростовчанину могут предъявить обвинение за оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении служебного долга.
ИСТОЧНИК KP.RU