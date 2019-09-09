Ростовчанин устроил скандал в аэропорту Новосибирска

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-09T10:40:19+03:00

Мужчина оказывал сопротивление при задержании. Фото: пресс-служба Управления на транспорте при МВД по Сибирскому федеральному округу

Изменить размер текста: A A

Правоохранители задержали жителя Ростовской области в новосибирском аэропорту Толмачево. Мужчина выяснял отношения с работниками авиакомпании и полицейскими, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Сотрудники патрульно-постовой службы МВД России в аэропорту Толмачево обратили внимание на гражданина, провоцировавшего конфликт с работниками аэропорта и авиакомпаний.42-летний мужчина допускал ругательства и оскорбления в адрес работников аэропорта.

- Мужчина пытался покинуть дежурную часть, толкал сотрудников полиции, а также публично оскорбил нецензурной бранью транспортного полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, - отметили в ведовстве.

Полицейским пришлось повалить мужчину на пол и надеть на него наручники. Сейчас следком на транспорте проводит проверку, после которой ростовчанину могут предъявить обвинение за оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении служебного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU