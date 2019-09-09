2019-09-09T11:41:24+03:00
Общество

Ростовчанин просит разрешить автомобилистам передвигаться по полосе общественного транспорта без штрафов

Активист предлагает сделать ее доступной в выходные дни и праздники
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автор инициативы считает, что это позволит сэкономить время водителейАвтор инициативы считает, что это позволит сэкономить время водителейФото: Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанин Эдуард Булгаков выступил перед ростовскими чиновниками с предложением разрешить езду на автомобилях по полосе общественного транспорта в праздничные дни, выходные, а также в нерабочее время. Инициативу мужчина опубликовал на сайте сервиса «Активный ростовчанин».

- Предлагаю рассмотреть возможность двигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта, в выходные и праздничные, а также в нерабочее время (то есть, когда нет высокой потребности у людей, которые перемещаются на данном транспорте). Без штрафных санкций для водителей на личных авто, - сообщил Эдуард Булгаков.

Автор идеи считает, что инициатива позволит водителям сэкономить время. Общественная петиция была опубликована в понедельник, 9 августа. Пока идею горожанина поддержали немногие. Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение в администрацию Ростова-на-Дону, обращение должно набрать еще 499 голосов за 22 календарных дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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