Ростовчанин просит разрешить автомобилистам передвигаться по полосе общественного транспорта без штрафов
Ростовчанин Эдуард Булгаков выступил перед ростовскими чиновниками с предложением разрешить езду на автомобилях по полосе общественного транспорта в праздничные дни, выходные, а также в нерабочее время. Инициативу мужчина опубликовал на сайте сервиса «Активный ростовчанин».
- Предлагаю рассмотреть возможность двигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта, в выходные и праздничные, а также в нерабочее время (то есть, когда нет высокой потребности у людей, которые перемещаются на данном транспорте). Без штрафных санкций для водителей на личных авто, - сообщил Эдуард Булгаков.
Автор идеи считает, что инициатива позволит водителям сэкономить время. Общественная петиция была опубликована в понедельник, 9 августа. Пока идею горожанина поддержали немногие. Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение в администрацию Ростова-на-Дону, обращение должно набрать еще 499 голосов за 22 календарных дня.
ИСТОЧНИК KP.RU