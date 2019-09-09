2019-09-09T13:32:55+03:00
Общество

В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу

За Кубок ГК «ЮгСтройИнвест» сражались 27 команд
Ольга КУПОРОВА
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В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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В Ростове-на-Дону прошел масштабный турнир по мини-футболу среди любительских команд Ростова-на-Дону и команд микрорайона «Красный Аксай». За кубок группы компаний «ЮгСтройИнвест» в главном чемпионате этой осени сражались 16 городских команд и 11 - от жилого комплекса. Борьба развернулась на двух футбольных площадках микрорайона и длилась все выходные. Стоит отметить, что впервые игры прошли на поле новой школы, которую возвели в рекордно короткие сроки.

В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Болельщиков и гостей соревнований ждали не только зрелищные матчи, но и развлекательная программа. В финальный день соревнований группа компаний «ЮгСтройИнвест» устроила настоящий спортивный праздник с выступлением танцевального коллектива «Тодес», увлекательными спортивными конкурсами и популярными аттракционами. Масштаб события высоко оценили специально приглашенные звезды ростовского футбола – защитники футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов и Дмитрий Чистяков.

Что касается турнира по мини-футболу, то финал оказался жарким. Второе место среди любительских команд досталось ФК «Фурнитерра», который в схватке уступил МФК «Строитель». Серебро среди команд «Красного Аксая» завоевала команда 13 литера «Интернационал», победу же одержал «Стандарт» - команда 14 литера.

Напомним, группа компаний «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание развитию спорта и здоровому образу жизни. Поэтому каждый ее микрорайон обеспечен огромным разнообразием спортивных объектов. В «Красном Аксае» для того, чтобы позаниматься спортом достаточно просто спуститься во двор своего дома. Роллердром, воркаут-зона, футбольная и баскетбольная площадки, крытые тренажерные залы, антивандальные тренажеры – все в комплексе. Современные спортивные площадки микрорайонов каждый раз получают высокую оценку профессионалов.

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