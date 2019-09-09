В Ростове-на-Дону два дня будут отключать холодную воду

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-09T14:57:28+03:00

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В Ростове-на-Дону жители нескольких районов города останутся без холодной воды. Как рассказали в мэрии донской столицы, с 10 сентября воду отключат с 08:30 до 21:00 в домах и офисах, которые расположены в центре города в границах: проспект Буденновский – переулок Семашко, улица Баумана – улица Донская.

А вот в четверг, 12 сентября, с 09:00 до 24:00 будет прекращено холодное водоснабжение на Западном в границах: улица Доватора, улица Жданова, улица Солженицына, проспект Маршала Жукова, улица Еременко, улица Еляна, улица Ткачева, переулок Оружейный, СТ «Сирень».

В тот же день с 09:00 до 07:00 пятницы, 13 сентября, краны опустеют в многоэтажках жителей, находящихся в границах: проспект Коммунистический, №43, №47А; №49, №51, №53, №55, №46, №48, №48Б, №50.

Известно, что причина отключений - работы,с вязанные с переврезкой водопроводной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU