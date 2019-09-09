2019-09-09T14:57:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону два дня будут отключать холодную воду

Не повезет жителям центра и Западного жилого массива
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Не повезет жителям центра и Западного жилого массива.Не повезет жителям центра и Западного жилого массива.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону жители нескольких районов города останутся без холодной воды. Как рассказали в мэрии донской столицы, с 10 сентября воду отключат с 08:30 до 21:00 в домах и офисах, которые расположены в центре города в границах: проспект Буденновский – переулок Семашко, улица Баумана – улица Донская.

А вот в четверг, 12 сентября, с 09:00 до 24:00 будет прекращено холодное водоснабжение на Западном в границах: улица Доватора, улица Жданова, улица Солженицына, проспект Маршала Жукова, улица Еременко, улица Еляна, улица Ткачева, переулок Оружейный, СТ «Сирень».

В тот же день с 09:00 до 07:00 пятницы, 13 сентября, краны опустеют в многоэтажках жителей, находящихся в границах: проспект Коммунистический, №43, №47А; №49, №51, №53, №55, №46, №48, №48Б, №50.

Известно, что причина отключений - работы,с вязанные с переврезкой водопроводной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области заработала горячая линия по качеству рыбной и мясной продукции
В микрорайоне «Красный Аксай» прошел чемпионат города по мини-футболу
Ростовчанин просит разрешить автомобилистам передвигаться по полосе общественного транспорта без штрафов
Ростовчанин устроил скандал в аэропорту Новосибирска
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
Крупное ДТП в Ростове-на-Дону: три машины и велосипед
Ростовчан ожидает солнечная неделя
Ростовская королева Playboy рассказала, как провела лето
В Ростовской области итоговая явка на выборах в местные думы составила 21,9 процента
В Ростовской области бывший зэк избил женщину-таксиста и угнал ее автомобиль
В донском парламенте заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Ростовской области
В Ростовской области злостная рецидивистка ограбила пенсионерку на рынке
В Ростове-на-Дону возобновлено строительство трех проблемных домов
Явка на выборах в Ростовской области к 15.00 превысила 15,5 процента
В центре Новочеркасска 23-летний байкер разбился насмерть в ДТП с двумя иномарками
Стали известны данные о явке избирателей на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону на 12.00